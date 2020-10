Mae Aelod Ceidwadol o’r Senedd wedi cyhuddo’r Prif Weinidog o “ddistewi beirniadaeth” o’i rheolau covid.

Dros gyfnod y ‘clo dros dro’ fydd dim modd prynu nwyddau nad ydynt yn hanfodol mewn siopau yng Nghymru, ac mae’r hyn sy’n cael ei ystyried yn ‘hanfodol’ wedi dod yn dipyn o bwnc llosg.

Ar brynhawn dydd Llun, f wnaeth Andrew RT Davies, llefarydd iechyd y Ceidwadwyr yn y Senedd, alw ar archfarchnadoedd i “sefyll cornel [eu] cwsmeriaid”.

Ac yn ymateb i hynny, mae bellach wedi dod i’r amlwg bod Mark Drakeford, Prif Weinidog Cymru, wedi sgwennu at Paul Davies, arweinydd grŵp y Ceidwadwyr yn y Senedd.

Mae’n cyhuddo Andrew RT Davies o “annog pobol a chwmnïau i dorri’r gyfraith”. Bellach mae’r AoS wedi ymateb yn chwyrn i’r cyhuddiad ar Twitter.

“Yn ystod cyfnod pan mae … miloedd o fywoliaethau yn mynd i’r wal,” meddai, “mae Mark Drakeford yn ceisio distewi beirniadaeth o’i waharddiad siopa boncyrs.

“Anghredadwy. Mae Cymru’n haeddu gwell na hyn.”

The state of this.

At a time when those dying due to hospital-acquired infections is on the rise & thousands of livelihoods are going to the wall.

Mark Drakeford is trying to silence criticism of his barmy shopping ban. Astonishing.

Wales deserves better than this. pic.twitter.com/lLy57YAKdo

— Andrew RT Davies (@AndrewRTDavies) October 28, 2020