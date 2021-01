Mae BBC Cymru yn adrodd fod pobl wedi bod yn ciwio am hyd at dair awr am frechlyn a bod rhai wedi gadael y ciw.

‘Oedi sylweddol’

“Rydym yn ymwybodol bod oedi sylweddol wedi bod yn ein canolfan frechu torfol yn Ysbyty Enfys Llandudno heddiw (Ionawr 6),” meddai Cyfarwyddwr Ardal Ganolog Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.

“Rydym yn ymddiheuro i bawb sydd wedi gorfod disgwyl yn hir am eu brechiad.

“Roedd nifer o frechwyr newydd wedi cyrraedd y safle er mwyn i ni fedru ehangu ein rhaglen, ac roedd angen hyfforddi’r unigolion yma cyn eu bod yn medru dechrau brechu pobl.

“Hefyd fe wnaeth nifer o bobl oedd fod cael brechiad gyrraedd y ganolfan dipyn cyn amser eu hapwyntiadau, gan arwain at nifer o bobl yn gorfod disgwyl yn hirach.

“Felly, rydym yn atgoffa pawb sydd wedi derbyn gwahoddiad ar gyfer brechiad i gyrraedd ar yr amser sydd wedi ei bennu iddyn nhw, ac nid cyn hynny.

“Rydym yn gwneud popeth y gallwn i sicrhau fod pawb yn cael eu gweld o fewn amser priodol.”

Yn y cyfamser mae’r Ceidwadwyr Cymreig wedi galw ar Lywodraeth Cymru i osod targedau ar gyfer brechu pobol.

“Beth am gael targedau brechu dyddiol ac ystadegau i weld sut mae’r rheiny yn cael eu cyflawni, eu methu, neu – ac rwy’n bod yn optimistaidd nawr – eu curo,” meddai llefarydd Iechyd yr wrthblaid, Andrew RT Davies.

