Mae’r Arlywydd Donald Trump wedi addo y bydd yn trosglwyddo’r awenau yn drefnus i’r darpar arlywydd Joe Biden.

Daw hyn wedi i Gyngres yr Unol Daleithiau gymeradwyo buddugoliaeth etholiad arlywyddol Joe Biden yn ffurfiol.

Fodd bynnag tra roedd y Senedd yn y broses o gymeradwyo’r canlyniad bu protestiadau treisgar yn adeilad y Gyngres a arweiniodd at bedwar o bobol yn colli eu bywydau.

Yn ol adroddiadau mae aelodau o Gabinet Donald Trump yn ystryied gweithredu’r pumed gwelliant ar hugain i’w orfodi o’i swydd.

Dywedodd Donald Trump mewn datganiad a rannwyd gan ei gyfarwyddwr cyfryngau cymdeithasol, Dan Scavino, ei fod yn parhau i anghytuno a chanlyniad yr etholiad.

“Er fy mod yn anghytuno’n llwyr â chanlyniad yr etholiad a’r ffeithiau, bydd trosglwyddiad trefnus ar Ionawr 20.

“Rwyf bob amser wedi dweud y byddem yn parhau â’n brwydr i sicrhau mai dim ond pleidleisiau cyfreithiol oedd yn cael eu cyfrif.

“Er bod hyn yn cynrychioli diwedd y tymor arlywyddol cyntaf mwyaf hanesyddol erioed, dim ond dechrau ein brwydr i ‘Wneud America’n Wych Unwaith Eto’ yw hyn.”

Mae gwefannau cymdeithasol wedi atal defnydd yr Arlywydd Trump o’i gyfrifon yn sgil pryderon am “drais”.

Statement by President Donald J. Trump on the Electoral Certification:

“Even though I totally disagree with the outcome of the election, and the facts bear me out, nevertheless there will be an orderly transition on January 20th. I have always said we would continue our…

— Dan Scavino🇺🇸🦅 (@DanScavino) January 7, 2021