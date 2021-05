Jonny Clayton yw pencampwr Uwch Gynghrair Dartiau’r PDC.

Curodd e Jose de Sousa o Bortiwgal o 11-5 yn rownd derfynol ym Milton Keynes i sicrhau y bydd e’n cael cystadlu eto y flwyddyn nesaf.

“Mae Cymru ar y map, mae fy mhentref bach Pontyberem ar y map,” meddai’r Cymro Cymraeg ar Sky Sports ar ôl ennill.

Curodd e’r Iseldirwr Michael van Gerwen o 10-8 yn y rownd gyn-derfynol.

Roed van Gerwen yn mynd am chweched tlws yn y gystadleuaeth, ond roedd gan y Cymro gyfartaledd o 103 wrth sicrhau ei le yn y ffeinal ar ôl bod ar ei hôl hi o 8-7 cyn ennill y tair gêm olaf.

Yr Iseldirwr oedd ar frig y tabl am yr wythfed tro mewn naw mlynedd, ond dyma’r tro cyntaf iddo fe golli yn y rownd gyn-derfynol.

Cyrhaeddodd de Sousa y ffeinal ar ôl curo Nathan Aspinall o 10-9.

Collodd Clayton y gêm gyntaf ond fe aeth yn ei flaen wedyn i fynd ar y blaen o 6-3.

Tarodd de Sousa ’nôl i 7-5 ond adeiladodd y Cymro gryn fomentwm wrth ennill pedair gêm o’r bron cyn cipio’r tlws.

Dyma’r tro cyntaf i Gymro ennill y gystadleuaeth, a’r tro cyntaf hefyd i’r chwaraewr wnaeth orffen yn bedwerydd yn y tabl ei hennill hi.

Yn ogystal â’r tlws, mae e wedi ennill £250,000 bedwar mis yn unig ar ôl ennill y Meistri.

Dyma’i bedwerydd tlws y tymor hwn, a hynny ar ôl iddo fe a Gerwyn Price ennill Cwpan y Byd dros Gymru.

