Mae dyn wedi cael ei arestio wedi i yrwyr lorïau wrthdaro â’r heddlu yng Nghaint.

Ers dydd Llun mae lorïau wedi cael eu gwahardd rhag teithio i Ffrainc, ac erbyn hyn mae mwy na 5,000 o lorïau wedi casglu yng Nghaint.

Mae gofyn i’r gyrwyr gael eu profi am Covid-19 cyn cael mynediad i Ffrainc.

Roedd adroddiadau bod gwrthdaro yn Dover ac ym maes parcio’r cerbydau ym Manston fore heddiw, meddai Heddlu Caint.

Mae fideos wedi dod i’r golwg yn dangos yr heddlu yn ceisio gwthio torfeydd o yrwyr lorïau sy’n protestio yn eu holau.

Cafodd car heddlu hefyd ei ddifrodi yn ystod y cythrwfl ym Maston.

“Rydym ni’n flin iawn, a llwglyd”

Mae dwsinau o yrwyr i’w gweld ym Manton yn disgwyl tu allan i’w cerbydau am fwyd a diod, ac mae eraill wedi bod yn canu eu cyrn ar y cyd er mwyn dangos eu teimladau.

Dywedodd un gyrrwr Pwyleg, Greg Baranski, sydd wedi bod yn y ciw ers deuddydd, fod yna “ddau dryc o fwyd ar gyfer 2,000 gyrrwr”, a bod rhaid “aros am ddwy awr yn y glaw er mwyn cael un byrger.”

“Mae yna bobol yma o Rwmania, Lithuania, Sbaen, Portiwgal, ac rydym ni i gyd yn flin iawn, ac yn llwglyd.”

“Oedi hir” yn parhau

Dywedodd Gweinidog Trafnidiaeth Llywodraeth y Deyrnas Unedig, Grant Shapps, fod “oedi hir” yn parhau, er bod gyrwyr nawr yn cael eu profi.

Trydarodd: “Mae’r profi wedi dechrau wrth i ni baratoi ar gyfer ailddechrau’r teithio rhwng y Deyrnas Unedig a Ffrainc.

“Ond, ni ddechreuodd heddlu ffiniau Ffrainc ymateb i’r cytundeb nes bore heddiw, ac mae oedi hir yn parhau. Plîs osgowch Caint nes bod y lorïau wedi clirio. Bydd cyrraedd yno yn achosi oedi i’ch siwrne.”

