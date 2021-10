Nid yw Llywodraeth Cymru yn bwriadu ail-gynnal pleidlais ar gyflwyno pasys Covid-19 yng Nghymru, meddai Eluned Morgan, y Gweinidog Iechyd.

Pleidleisiodd Aelodau o’r Senedd 28-27 o blaid y Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) ddoe (5 Hydref).

Ond mae’n debyg nad oedd un aelod Ceidwadol – Gareth Davies AoS – wedi gallu pleidleisio oherwydd problem gyda’i gyswllt Zoom.

Pe bai’r bleidlais wedi bod yn gyfartal, byddai wedi mynd at y Llywydd, Elin Jones, a fyddai wedi gorfod pleidleisio yn erbyn.

Ymhlith y rhai sy’n galw am gynnal pleidlais arall, mae Cymdeithas Diwydiannau Nos Cymru.

Wrth siarad ar raglen ‘Dros Frecwast’ BBC Radio Cymru, dywedodd Eluned Morgan y bydd Llywodraeth Cymru’n bwrw ymlaen gyda’r cynllun, sy’n dod i rym ddydd Llun (11 Hydref).

Ychwanegodd bod y Llywydd, Elin Jones wedi rhoi cyfle i bob AoS bleidleisio.

“Fe wnaeth hi roi rhif ffôn symudol personol i roi cyfle i’r person yna i alluogi iddyn nhw bleidleisio,” meddai.

“Mae yna reolau, fe wnaeth hi ddilyn y rheolau ac mae’n bwysig ein bod ni’n deall hynny.”

Yn y cyfamser, awgrymodd Rhun ap Iorwerth AoS, mai oherwydd ei fod yng nghynhadledd y Blaid Geidwadol oedd Gareth Davies ddim wedi gallu pleidleisio.

Dywedodd fod “y system bleidleisio electronig yn gweithio”.

Hybrid Senedd working works. The electronic voting system works. But unless there’s very good reason and/or with advance approval (away on Senedd business, perhaps) I think you should be able to vote only from your offices at home/Senedd/constituency. (Not e.g. party conference.)

— Rhun ap Iorwerth (@RhunapIorwerth) October 5, 2021