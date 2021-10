Gall y tywydd yng Nghymru gyrraedd uchafbwynt o 20°C erbyn y penwythnos, yn ôl y Swyddfa Dywydd.

Mae’n debyg bod yr hyn sy’n weddill o Gorwynt Sam wedi gwneud ei ffordd ar draws yr Iwerydd, a bydd hynny’n dod â hinsawdd drofannol yn ystod y dydd a’r nos erbyn diwedd yr wythnos.

Er na fydd cyfnodau estynedig o heulwen, bydd hi’n aros yn weddol sych drwy gydol y cyfnod cynnes, gyda chawodydd byrion mewn mannau.

Mewn rhannau eraill o’r Deyrnas Unedig, mae rhybudd melyn am law trwm wedi ei gyhoeddi yn yr Alban, er gwaetha’r gwres.

It's warming up over the next couple of days – with highs of 17-21ºC on Thursday and Friday. But it won't be dry everywhere… check the forecast for where you are: https://t.co/CdXXdn5IDB pic.twitter.com/4mlm34lnMM

— BBC Weather (@bbcweather) October 6, 2021