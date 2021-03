Mae mesur dadleuol a fydd yn cyfyngu ar yr hawl i brotestio “wedi arwain at y tân sydd gyda ni ar hyn o bryd,” yn ôl Comisiynydd Heddlu’r Gogledd.

Mae Bil yr Heddlu, Trosedd, Dedfrydu a Llysoedd wedi ennyn beirniadaeth hallt ac wedi esgor ar wrthdystio yn y Deyrnas Unedig.

Ym Mryste mae 14 o bobol wedi cael eu harestio yn sgil ail ddiwrnod o brotestio tanllyd, ac mae adroddiadau’n awgrymu bod cryn densiwn rhwng gwrthdystwyr a’r heddlu.

NPT officers from Bridewell were proud to keep our station safe on Sunday night. Tough night, lots thrown at us but all safe.

Bridewell remains a great community station for everyone.

Thanks as always to @ASPoliceHorses @ASPoliceDogs and all officers who kept us safe. pic.twitter.com/dntH04tNjD

— ASPolice Bristol (@ASPBristol) March 24, 2021