Tra bydd Llywodraeth Cymru yn derbyn £740m yn fwy bydd Llywodraeth yr Alban yn derbyn £1.2bn yn fwy a Gogledd Iwerddon yn derbyn £410m yn fwy.

Ond ymateb cymysg sydd i’r Gyllideb gan y pleidiau yng Nghymru gyda’r blaid Lafur yn dweud fod cyhoeddiadau yn rhy hwyr i nifer o fusnesau.

‘Cefnogi miliynau ledled Cymru’

“Drwy gydol y pandemig, mae Llywodraeth y DU wedi camu i mewn er mwyn cefnogi miliynau o bobol a bywoliaethau ledled Cymru,” meddai Rishi Sunak.

“Mae’r Gyllideb yn ategu’r gefnogaeth honno – gan sicrhau bod ein Cynllun Swyddi yn parhau drwy’r cam nesaf ein hadferiad.

“Rydym hefyd yn buddsoddi miliynau yn nhrefi a dinasoedd Cymru, seilwaith allweddol a diwydiannau gwyrdd a fydd yn hanfodol i dwf economaidd hirdymor.”

Cyhoeddodd y bydd mesurau cymorth Covid, gan gynnwys y cynllun ffyrlo sydd yn cefnogi 178,000 o bobol yng Nghymru, yn cael eu hymestyn.

Yng Nghymru cyhoeddodd y bydd Llywodraeth y Deyrnas Unedig yn buddsoddi £4.8m yng Nghanolfan Hydrogen newydd yng Nghaergybi a bydd Canolfan Ragoriaeth Rheilffyrdd Fyd-eang yng Nghastell-nedd Port Talbot yn elwa o hyd at £30m.

Bydd cyllid o £58.7m hefyd ar gael yn gyflymach dros y pum mlynedd nesaf ar gyfer Bargen Ddinesig Bae Abertawe, Bargen Twf Gogledd Cymru a Bargen Twf Canolbarth Cymru.

Mae disgwyl y bydd y cynlluniau yma yng Nghymru yn creu bron i 13,000 o swyddi.

Fe ddaw’r cyhoeddiad llawn ddiwrnod ar ôl i Rebecca Evans, Ysgrifennydd Cyllid Llywodraeth Cymru, gyhoeddi’r Gyllideb Derfynol yng Nghymru.

Ymateb y pleidiau yng Nghymru

Yn ôl y Blaid Lafur mae’r cyhoeddiadau heddiw yn rhy hwyr i nifer o fusnesau.

“Rydyn ni croesawu beth mae’r canghellor yn gwneud i helpu’r economi,” meddai Nia Griffith, llefarydd materion Cymreig y Blaid Lafur wrth Radio Cymru.

“Ond y ffaith yw, yn anffodus, bod rhai busnesau wedi colli mas drwy’r flwyddyn a gobeithio bydd hi ddim yn rhy hwyr i rai ohonyn nhw.”

Mae’r Ceidwadwyr Cymreig wedi croesawu manylion Cyllideb y Canghellor.

“Ar ôl y flwyddyn anoddaf yn hanes Prydain, mae’r gyllideb yn ymestyn y gefnogaeth i Gymru i achub swyddi, buddsoddi mewn diwydiant a busnes,” meddai Andrew RT Davies, arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig.

“Mae ein hadferiad a’n heconomi yn y dyfodol yn dibynnu ar aros fel un Deyrnas Unedig.”

Wrth siarad â Radio 5 Live dywedodd Ben Lake, Aelod Senddol Plaid Cymru dros Geredigion, fod ganddo “emosiynau cymysg” am y gefnogaeth i Gymru.

“Ar un llaw, mae llawer o’r mesurau brys a gynlluniwyd i gefnogi busnesau a theuluoedd drwy gydol y pandemig i’w croesawu,” meddai Ben Lake.

“Yn amlwg, cyfeiriodd y Canghellor at y fformiwla Barnett… ond nid yw hynny’n weithred fawreddog dim ond mecanwaith awtomatig y trysorlys a gynlluniwyd nôl yn y saithdegau yw hyn, does dim arbennig na phwrpasol yma – doedden nhw ddim yn mynd o gwmpas ac yn dweud eu bod nhw am roi £740m i Gymru – penderfyniad yn seiliedig ar y cymwyseddau yn Lloegr yw hyn.

“Fy meirniadaeth a’n siom i fyddai nad yw’n ymddangos bod y lefelu wedi ei adlewyrchu yn y gyllideb hon.”

‘Cyllideb wych i Gymru’

Mae Ysgrifennydd Gwladol Cymru, wedi disgrifio’r Gyllideb fel un “wych i Gymru”.

Bydd parhau â chymorth ffyrlo, cymorth hunangyflogedig a busnes, y codiad Credyd Cynhwysol, y toriad TAW lletygarwch a rhewi treth tanwydd yn rhoi sicrwydd hanfodol i bobol a busnesau yng Nghymru yn y misoedd i ddod,” meddai Simon Hart.

“Fel y gwelsom dros y flwyddyn ddiwethaf, nid yw cryfder y Deyrnas Unedig erioed wedi bod yn bwysicach i Gymru a byddwn yn parhau i ddarparu brechlynnau, profion Covid a chymorth y Lluoedd Arfog sy’n allweddol i godi cyfyngiadau ac ailagor economi Cymru.”