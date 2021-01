Mae disgwyl i brotestio barhau ger Gorsaf Heddlu Bae Caerdydd heddiw (Dydd Iau, Ionawr 14) am y trydydd diwrnod yn olynol.

Daw hyn wedi i Mohamud Mohammed Hassan, 24 oed, gael ei ddarganfod yn farw yn ei gartref ar ôl treulio noson yng ngorsaf yr heddlu.

Gorymdeithiodd protestwyr o ganol y brifddinas i’r orsaf heddlu brynhawn dydd Mawrth (Ionawr 12) cyn ail ymgynnull yno brynhawn dydd Mercher.

Cefndir

Yn dilyn aflonyddwch mewn tŷ ar Heol Casnewydd yn y Rhath cafodd Mohamud Mohammed Hassan ei gadw yn y ddalfa ym Mae Caerdydd nos Wener, Ionawr 8, a’i ryddhau’n ddi-gyhuddiad y diwrnod canlynol.

Bu farw’n ddiweddarach nos Sadwrn, Ionawr 9.

Mae teulu MMohamud Mohammed Hassan yn honni iddo ddioddef ymosodiad tra roedd yn y ddalfa.

Mae tudalen gofund.me, sydd yn galw am atebion ynglŷn â’i farwolaeth wedi codi dros £40,000 ar gyfer ei angladd ac i dalu ffioedd cyfreithiol.

Another incredible demonstration today! We will be there every single day. ✊🏿

Tomorrow it will be at 🚨5PM🚨

BRING FLASHLIGHTS AND BRING MIRRORS. The police have been filming us, so let's put the spotlight on them! 🔦 🪞

FLASHLIGHTS AND MIRRORS. TOMORROW AT 5. 📣 pic.twitter.com/2m60BCKLGn

— #BlackLivesMatter Cardiff&Vale (@BLMCardiff) January 13, 2021