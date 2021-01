Mae Heddlu De Cymru wedi cadarnhau bod dyn 24 oed fu farw yng Nghaerdydd ddydd Sadwrn, Ionawr 9, wedi bod yng Ngorsaf Heddlu Bae Caerdydd y noson cynt.

Disgrifiodd yr heddlu farwolaeth Mohamud Mohammed Hassan fel un “sydyn ac anesboniadwy”.

Yn ôl yr heddlu cafodd ei gymryd i’r ddalfa yn dilyn aflonyddwch ar Heol Casnewydd yn y Rhath nos Wener, Ionawr 8, cafodd ei ryddhau o’r ddalfa fore dydd Sadwrn.

Mae Swyddfa Annibynnol Ymddygiad yr Heddlu (IOPC) wedi dweud ei bod yn asesu a oes angen iddi fod yn rhan o ymchwiliad.

Yn y cyfamser mae tudalen gofund.me, sydd yn galw am atebion ynglŷn a marwolaeth Mohamud Mohammed Hassan, eisoes wedi codi bron i £10,000 ar gyfer ei angladd ac i dalu ffioedd cyfreithiol.

Datganiad Heddlu De Cymru

“Cafodd yr heddlu eu galw gan Wasanaeth Ambiwlans Cymru i eiddo amlfeddiannaeth ar Heol Casnewydd, y Rhath, yn fuan ar ôl 10.30 yr hwyr [Ionawr 8],” meddai Heddlu De Cymru mewn datganiad.

“Roedd Mr Hassan wedi bod yn y ddalfa yng Ngorsaf Heddlu Bae Caerdydd y noson cynt yn dilyn aflonyddwch yn yr un eiddo.

“Cafodd ei arestio ar amheuaeth o dorri heddwch a’i ryddhau’n ddiweddarach, sef y drefn arferol ar gyfer y drosedd hon.

“Fe adawodd Mr Hassan y ddalfa tua 8.30 fore Sadwrn [Ionawr 9].

“Mae ei farwolaeth wedi cael ei chyfeirio at Swyddfa Annibynnol Ymddygiad yr Heddlu fel marwolaeth ar ôl cyswllt yr heddlu, ac rydym wedi trefnu bod swyddog cyswllt teuluol ar gael i gefnogi teulu Mr Hassan.

“Fel rhan o ymchwiliad Heddlu De Cymru mae fideo cylch cyfyng a fideo o gamerau caiff eu gwisgo eisoes wedi cael ei archwilio, a bydd yn parhau i gael ei archwilio.

“Bydd hyn yn helpu i sefydlu a deall beth ddigwyddodd.

“Nid yw canfyddiadau cynnar gan yr heddlu yn dangos unrhyw broblemau camymddwyn na grym gormodol.

“Rydym yn ymwybodol o’r adroddiadau helaeth ar gyfryngau cymdeithasol ond oherwydd yr ymchwiliad a’r atgyfeiriad parhaus i’r IOPC ni allwn wneud sylwadau pellach ar hyn o bryd.”

Bydd ymchwiliad post-mortem yn cael ei gynnal ar gorff Mohamud Mohammed Hassan ddydd Mawrth, Ionawr 12.

We are investigating the sudden and unexplained death of 24-year-old Mohamud Mohammed Hassan on Saturday, January 9.

Police were called by the Welsh Ambulance Service to a multi-occupancy property on Newport Road, Roath, Cardiff, shortly after 10.30pm.

