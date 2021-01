Mae cannoedd o bobol wedi ymgynnull tu allan i orsaf heddlu Bae Caerdydd yn dilyn marwolaeth Mohamud Mohammed Hassan ar ôl bod yn y ddalfa.

Gorymdeithiodd y protestwyr o Lyfrgell Caerdydd i’r orsaf heddlu y prynhawn yma (dydd Mawrth, Ionawr 12).

Daw hyn wedi i Mohamud Mohammed Hassan, 24 oed, gael ei ddarganfod yn farw yn ei gartref ar ôl treulio noson yn yr orsaf heddlu.

Cafodd ei gludo i’r ddalfa ym Mae Caerdydd nos Wener, Ionawr 8, a’i ryddhau’n ddi-gyhuddiad y diwrnod canlynol.

Bu farw’n ddiweddarach nos Sadwrn, Ionawr 9.

Mae tudalen gofund.me, sydd yn galw am atebion ynglŷn â’i farwolaeth “sydyn ac anesboniadwy” eisoes wedi codi bron i £30,000 ar gyfer ei angladd ac i dalu ffioedd cyfreithiol.

Mae’r prif weinidog Mark Drakeford wedi dweud ei fod yn disgwyl ymchwiliad “trylwyr” i farwoaleth Mohamud Mohammed Hassan.

