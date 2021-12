Mae’r Prif Weinidog wedi ymddiheuro am beidio cyhoeddi Datganiad Ysgrifenedig i Aelodau o’r Senedd yn amlinellu’r newidiadau i gyfyngiadau Covid.

Daw hyn wrth i’r Prif Weinidog amlinellu mesurau Covid-19 newydd a gaiff eu cyflwyno yng Nghymru o 6am ar Ŵyl San Steffan ymlaen.

Ddoe (Rhagfyr 21) fe gyhoeddodd y Llywydd, Elin Jones, y byddai’r Aelodau o’r Senedd yn dychwelyd yn rhithwir heddiw (Rhagfyr 22) “i ystyried mater o bwysigrwydd cyhoeddus”.

Daeth hynny wedi i Andrew RT Davies, arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig, ysgrifennu at y Llywydd yn gofyn iddi alw’r Senedd yn ôl er mwyn craffu a phleidleisio ar gyfyngiadau Covid-19 Llywodraeth Cymru.

Roedd y Senedd ar ei hegwyl Nadolig – gyda’r tymor nesa’n dechrau ar Ionawr 10.

Nododd Andrew RT Davies yn ei lythyr nad oedd aelodau wedi derbyn Datganiad Ysgrifenedig gan Eluned Morgan, yr Ysgrifennydd Iechyd, yn amlinellu’r newidiadau.

Ac yn ystod y Cyfarfod Llawn heddiw (dydd Mercher 22 Rhagfyr), fe ofynnodd Andrew RT Davies am sicrwydd y bydd y Prif Weinidog yn rhoi diweddariadau rheolaidd i Aelodau.

“Ni all fod yn iawn, Brif Weinidog, fod newyddiadurwyr yn trydar ar nos Lun eu bod yn meddu ar ddatganiad i’r wasg dan embargo a fydd yn dod allan am hanner nos gyda chyhoeddiadau sylweddol […] pan nad yw Aelodau’r Senedd wedi cael unrhyw wybodaeth o gwbl gan y Llywodraeth.”

“A allwch roi sicrwydd imi y byddwch yn annerch Senedd Cymru a’i Haelodau gyda’r wybodaeth ddiweddaraf yn rheolaidd, ac a fyddech yn darparu sesiwn friffio i Aelodau’r Senedd gan y prif swyddog meddygol, fel sydd wedi digwydd yn San Steffan ar gyfer pob Aelod, er mwyn i Aelodau fod â’r wybodaeth ddiweddaraf bosibl?

Ymddiheurodd y Prif Weinidog, ond gan ychwanegu nad yw’n gallu cymryd cyfrifoldeb dros weithredodd y wasg.

“Ni allaf fod yn gyfrifol am y ffordd y mae newyddiadurwyr yn torri embargo neu’n rhoi gwybod am bethau,” meddai Mark Drakeford.

“[Ond] dylid bod wedi cyhoeddi datganiad ysgrifenedig ar y diwrnod hwnnw.

“Ymddiheuraf am y ffaith na ddigwyddodd hynny. [Digwyddodd] dim ond oherwydd pa mor gyflym y mae’n rhaid gwneud popeth.”

Mae Aelodau meinciau cefn Llafur Cymru wedi datgan eu cefnogaeth i alwad arweinydd y Ceidwadwyr am adalw’r Senedd.

