Mae Andrew RT Davies wedi ysgrifennu at y Llywydd yn galw am alw’r Senedd yn ôl er mwyn craffu a phleidleisio ar gyfyngiadau Covid-19 Llywodraeth Cymru.

Mewn llythyr at Elin Jones, mae arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig yn dweud ei bod hi’n “hanfodol” fod penderfyniadau’r llywodraeth yn cael eu trafod a bod pleidlais yn y Senedd ymlaen llaw.

Mae’r Senedd wedi torri ar gyfer y Nadolig ers ddoe (dydd Llun, Rhagfyr 20), gan ddychwelyd ar Ionawr 10.

Daw hyn wrth i weinidogion ystyried a oes angen mesurau pellach ar ôl y Nadolig i fynd i’r afael â’r amrywiolyn Omicron.

Yr wythnos ddiwethaf, penderfynodd gweinidogion Llywodraeth Cymru gau clybiau nos ac ailgyflwyno pellter cymdeithasol mewn gweithleoedd wedi’r Nadolig, o Ragfyr 27.

Mae chwareon dan do hefyd wedi’i atal o ddiwrnod San Steffan ymlaen (Rhagfyr 26).

With power must come accountability.

— Andrew RT Davies (@AndrewRTDavies) December 21, 2021