Mae undebau llafur a mudiadau wedi mynegi “sioc” a “phryder” ynghylch penderfyniad Llywodraeth Cymru i gyflwyno dirwyon posib ar gyfer gweithwyr sy’n gwrthod dilyn rheoliadau drwy beidio â gweithio o’u cartrefi.

Ers ddoe (dydd Llun, Rhagfyr 20), mae hi’n bosib i weithwyr sy’n gallu gweithio o’u cartrefi ond sy’n gwrthod gwneud hynny dderbyn dirwy o £60.

Yn ôl TUC Cymru, dydi Llywodraeth Cymru heb drafod y rheoliadau newydd gydag undebau llafur, ac maen nhw’n gobeithio y bydd y rheoliadau’n cael eu dileu.

Gall cyflogwyr nad ydyn nhw’n gadael i’w gweithwyr weithio o’u cartrefi dro ar ôl tro dderbyn dirwy o hyd at £10,000 hefyd.

Mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn annog pobol i weithio o’u cartrefi – pan fo hynny’n bosib – ers misoedd, ond mae bellach yn orfodol o dan reoliadau Covid-19 Cymru.

Dan y rheoliadau, mae hi’n ofynnol i fusnesau gymryd pob mesur rhesymol, gan gynnwys caniatáu neu ofyn i bobol weithio o’u cartrefi, er mwyn lleihau’r risg o ledaenu Covid-19.

