Bydd disgwyl i ddarlledwyr cyhoeddus gan gynnwys S4C a BBC Cymru Wales gynhyrchu rhaglenni Prydeinig eu natur, yn ôl Llywodraeth y Deyrnas Unedig.

Dywedodd John Whittingdale, Gweinidog y Cyfryngau, wrth gynhadledd y Gymdeithas Deledu Frenhinol ei fod yn bwriadu “siarad ag Ofcom am sut i wneud i’r rhwymedigaeth o Brydeindod weithio”.

Ofcom yw’r corff sy’n rheoleiddio cynnwys darlledu ar deledu a radio yn y Deyrnas unedig.

Y bwriad yw creu rhaglenni sy’n “nodweddiadol Brydeinig” i’w darlledu ar sianeli ledled y Deyrnas Unedig sy’n adlewyrchu ‘gwerthoedd’ y wlad.

Cyfeiriodd at ffilmiau Carry On a rhaglenni comedi fel Only Fools and Horse, Blackadder Goes Forth, Fleabag a Gogglebox fel enghreifftiau o raglenni Prydeinig.

Y flwyddyn ddiwethaf, cafodd y rhaglen gomedi Fawlty Towers ei beirniadu am gynnwys hiliol.

Cynnwys ‘Prydeinig iawn’

“Felly yn ein Papur Gwyn sydd ar y gweill, rwy’n bwriadu cynnwys cynigion a fydd yn ehangu cylch gwaith darlledwyr gwasanaeth cyhoeddus, fel ei fod yn cynnwys gofyniad iddynt gynhyrchu cynnwys ‘Prydeinig iawn’,” meddai John Whittingdale mewn sylwadau sydd wedi’u dyfynnu gan The Times.

Roedd disgwyl i’r araith gael ei rhoi gan Oliver Dowden cyn iddo gael ei ddisodli fel Ysgrifennydd Diwylliant gan Nadine Dorries yn yr ad-drefnu ddoe (dydd Mercher, Medi 15).

Daw hyn yn sgil buddsoddiad mawr mewn cynnwys rhaglenni Prydeinig gan gwmnïau mawr fel Netflix, Amazon a Disney.

Serch hyn, mae gweinidogion yn poeni bod y rhaglenni hyn yn cael eu creu ar gyfer cynulleidfaoedd byd-eang yn hytrach na chynulleidfa benodol Prydeinig.

Mae John Whittingdale yn honni bod rhaglenni fel Sex Education ar Netflix wedi eu ffilmio yng Nghymru ond fod y lleoliad yn anhysbys yn y rhaglen.

Mae’n dweud bod cwmnïau mawr yn niweidiol i greadigrwydd a thalent Prydeinig ac mae e am weld buddsoddiad o dramor yn “adlewyrchu bywydau pobol o bob rhan o’r Deyrnas Unedig, yn hytrach na chreu cynnwys generig”.