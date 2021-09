Mae’r heddlu wedi cyhoeddi apêl ar ôl i dân achosi difrod sylweddol i guddfan adar yr RSPB yng Nghaernarfon.

Cyhoeddodd swyddogion o Dîm Troseddau Gwledig Heddlu Gogledd Cymru yr apêl ar y cyfryngau cymdeithasol yn gynharach ddoe (dydd Mercher, Medi 15).

Dywed y llu fod cuddfan adar ‘Y Foryd’ yn Saron, Caernarfon wedi ei difrodi’n “sylweddol” yn sgil yr hyn maen nhw’n ei thrin fel gweithred o losgi bwriadol.

Mae lle i gredu bod y cwt, sy’n edrych dros Ddinas Dinlle, wedi’i roi ar dân yn fwriadol rywbryd rhwng dydd Sul, Medi 5 a dydd Sul, Medi 12.

Mewn apêl ar y cyd gyda’r RSPB, mae swyddogion yn gofyn i unrhyw un a allai fod wedi bod yn dyst i’r digwyddiad, neu a allai fod â gwybodaeth a allai helpu eu hymchwiliad, i gysylltu â nhw.

“Mae’r Tîm Troseddau Gwledig a’r RSPB yn apelio am wybodaeth yn dilyn adroddiadau bod cuddfan adar yng Nghaernarfon wedi’i gosod yn fwriadol,” meddai’r Tîm Troseddau Gwledig.

“Cafodd y guddfan adar ‘Foryd’ yn Saron, sy’n edrych dros Ddinas Dinlle, ei difrodi’n sylweddol yn y tân, ac mae swyddogion yn ei thrin fel tân bwriadol.

“Deellir bod y digwyddiad wedi digwydd rhywbryd rhwng dydd Sul, 5 Medi a dydd Sul, 12 Medi.

“Gofynnir i unrhyw un a welodd y digwyddiad, neu unrhyw un â gwybodaeth, gysylltu â’r heddlu ar 101, neu drwy’r wefan, gan ddefnyddio’r cyfeirnod Z135264.”

We are appealing for info alongside the RSPB following reports 'Y Foryd' bird hide in Saron, Caernarfon was deliberately set alight. It's believed to have happened sometime between Sunday Sept 5 and Sunday Sept 12. Anyone with info can contact 101 using ref Z135264. pic.twitter.com/kNqnp6QjOw

