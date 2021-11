Mae rheolwr Stadiwm Principality wedi condemnio ymddygiad cefnogwr a gamodd ar y cae yn ystod gêm rygbi Cymru yn erbyn De Affrica heddiw (dydd Sadwrn, Tachwedd 6).

Fe ddigwyddodd wrth i Gymru ymosod, gyda Liam Williams yn rhedeg i gyfeiriad y cefnogwr wrth i stiwardiaid geisio dal ac atal y dyn.

Daw’r digwyddiad wythnos yn unig ar ôl i Jarvo, digrifwr sy’n adnabyddus ar y cyfryngau cymdeithasol am geisio mentro i gaeau gwahanol gampau, fynd heibio stiwardiaid cyn camu ar y cae a sefyll ochr yn ochr â chwaraewyr Seland Newydd wrth iddyn nhw ganu’r anthem genedlaethol.

Fe gyhoeddodd e fideo o’i ymdrechion wedi’r digwyddiad.

Ac mae’r digwyddiad heddiw wedi ennyn ymateb chwyrn ar y cyfryngau cymdeithasol.

“Rydym yn condemnio’r math yma o ymddygiad yn y ffordd gryfaf bosib,” meddai Mark Williams, rheolwr y stadiwm.

“Cafodd ei ddal a’i dywys ar unwaith o’r stadiwm a’i drosglwyddo i Heddlu’r De.”

The pitch invader from the Wales vs South Africa game got a lovely welcome from the crowd as he got escorted out of the stadium. 👀 pic.twitter.com/FV3ScLZBE9

— RugbyLAD (@RugbyLAD7) November 6, 2021