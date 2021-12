Rhaid i Lywodraeth Cymru fod yn onest a dweud nad yw rhai gwasanaethau trên yng Nghymru yn ddiogel, meddai llefarydd trafnidiaeth Plaid Cymru.

Mae Delyth Jewell wedi dweud na ddylai Llywodraeth Cymru honni bod trenau yn “sylfaenol ddiogel”, a’u bod nhw’n gwrth-ddweud eu hunain wrth honni hynny.

Gofynnodd Delyth Jewell i Ddirprwy Weinidog Trafnidiaeth Cymru, Lee Waters, a yw’n cytuno gyda Phrif Weithredwr Trafnidiaeth Cymru sydd wedi dweud bod trenau’n “sylfaenol ddiogel”.

Dywedodd Lee Waters eu bod nhw’n “sylfaenol ddiogel”, a bod heriau’n codi gyda chael gormod o bobol ar y trenau.

Ond yn ôl Delyth Jewell, mae lluniau o drenau llawn yn “dystiolaeth ddiamau” nad yw’r amodau ar drenau’n cyd-fynd â chanllawiau Covid Llywodraeth Cymru.

Mae aelodau o’r cyhoedd wedi bod yn rhannu eu profiadau am deithio ar drenau’n ddiweddar gyda Delyth Jewell, gyda rhai’n dweud bod “neb yn gwisgo mygydau”, bod “pobol wedi’u gwasgu fel sardîns”, ei bod hi’n “amhosib sicrhau diogelwch Covid”, a bod “ffenestri wedi cau a heb systemau awyru”.

Definitely not! That’s if you are lucky enough to even get a train on the valley lines these days! So many people, so few masks.# pic.twitter.com/esu7vcZiZg

— Diane Thomas (@DianeTh09697402) December 8, 2021