Yn dilyn galwad COBRA mae Prif Weinidog Cymru Mark Drakeford wedi ei glywed yn beirniadu Prif Weinidog y Deyrnas Unedig Boris Johnson.

“Annwyl, mae e wir, wir yn ofnadwy,” meddai Mark Drakeford ar ôl siarad â Boris Johnson am y tro cyntaf mewn tri mis.

Ar y rhaglen bry-ar-y-wal Prif Weinidog mewn pandemig a gafodd ei ddarlledu ar S4C nos Sul (Mawrth 7), roedd Mark Drakeford i’w weld yn ymuno a galwad dros y we i drafod cau’r ffin rhwng y Deyrnas Unedig a Ffrainc.

Oherwydd rheolau cyfrinachedd doedd dim hawl i ddarlledu’r cyfarfod COBRA ond clywir Boris Johnson yn diolch i bobol am ymuno â’r alwad.

“Diolch i bawb am ymuno â’r alwad hon. Credaf fod yn rhaid i ni edrych ar frys ar oblygiadau’r gwaharddiad ar deithio y mae rhai o’n cyfeillion Ewropeaidd wedi’i osod,” meddai.

“Cawn glywed gan Mark Drakeford a… a phobol eraill.”

Fis Rhagfyr fe wnaeth Ffrainc wahardd loriau’n cludo nwyddau o’r Deyrnas Unedig oherwydd cyfraddau uchel o’r coronafeirws.

“Annwyl, mae e wir, wir yn ofnadwy,” meddai Mark Drakeford ar ôl yr alwad.

“Dychmygwch fod rhyw amrywiolyn newydd o’r feirws wedi’i ddarganfod yn Ffrainc ac i fod nhw’n ceisio ein perswadio ni nad oedd angen cymryd unrhyw gamau i atal gyrwyr lorïau Ffrengig rhag gyrru ar draws y cyfandir!”

Yna, mae cymhorthydd yn gofyn i Mark Drakeford os oes angen unrhyw gofnodion o’r cyfarfod.

“Na, dydw i ddim yn meddwl bod unrhyw beth o gwbl. Heblaw am daflu ein dwylo mewn anobaith.”

"Dear me, he really, really is awful"

Mae hi wedi dod i'r amlwg fod y Prif Weinidog Mark Drakeford wedi beirniadu Prif Weinidog y DU Boris Johnson yn dilyn cyfarfod COBRA cyn yn Nadolig.

Cafodd y sylwadau eu darlledu mewn rhaglen ddogfen ar S4C nos Sul. pic.twitter.com/n44ZgIdHON

— Newyddion S4C (@NewyddionS4C) March 8, 2021