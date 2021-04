Bydd Clwb Pêl-droed Abertawe yn ymatal rhag defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol am wythnos fel safiad yn erbyn sylwadau hiliol a sarhaus ar-lein.

Dros y penwythnos dywedodd y clwb eu bod “unwaith eto’n tristáu ac yn dychryn” wedi i negeseuon hiliol gael eu danfon y tro hwn at yr ymosodwr Jamal Lowe.

Lowe oedd y trydydd chwaraewr o’r clwb i dderbyn negeseuon o’r fath o fewn saith wythnos. Y ddau arall oedd Ben Cabango a Yan Dhanda.

Mae’r clwb wedi danfon llythyr ar brif weithredwyr Twitter a Facebook, Jack Dorsey a Mark Zuckerberg yn galw am weithredu llymach yn erbyn camdriniaeth ar eu platfformau.

Dywedodd y clwb bod y penderfyniad o ganlyniad i drafodaethau rhwng uwch swyddogion staff, chwaraewyr a rheolwyr.

Bydd pawb sydd ynghlwm â’r clwb yn ymatal rhag cyhoeddi unrhyw beth ar Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Snapchat, YouTube a TikTok am saith diwrnod o 5 o’r gloch heddiw (dydd Iau).

Mae hynny’n cynnwys:

Mae rheolwr y clwb, Steve Cooper, wedi egluro’r rhesymau pam eu bod fel clwb wedi cymeryd y penderfyniad pendant yma yn erbyn hiliaeth.

