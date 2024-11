Ar drothwy gêm rygbi Lloegr yn erbyn Seland Newydd brynhawn fory (dydd Sadwrn, Tachwedd 2), mae un o chwaraewyr Lloegr wedi ymddiheuro ar y cyfryngau cymdeithasol am awgrymu y dylai dawns ryfel yr Haka gael “ei thaflu i’r bin”.

Fe fu’r Haka yn rhan o hanes a thraddodiad y Crysau Duon ers blynyddoedd bellach, gyda dawnsfeydd rhyfel amrywiol yn cael eu perfformio gan wledydd Ynysoedd y De wrth i’r gwrthwynebwyr sefyll mewn llinell i’w hwynebu.

Ond un cwestiwn mawr ers blynyddoedd yw sut y dylai gwrthwynebwyr ymateb – a ddylen nhw sefyll yn llonydd a’i pharchu? Herio’r gwrthwynebwyr drwy gamu ymlaen? Neu ymateb mewn ffordd arall?

Yn 2011, er enghraifft, fe ganodd carfan rygbi Cymru ‘Lawr Ar Lan y Môr’ mewn derbyniad pan gawson nhw’r croeso traddodiadol i Seland Newydd.

EXCLUSIVE: Numerous sources have informed me that Wales WILL respond to the Haka, by seeking to drown it out with a rendition of 'Lawr ar Lan y Mor' – as previously sang in 2015: pic.twitter.com/vxzvSTBvj8

— Andrew Forde (@andrewfrugby) October 29, 2021