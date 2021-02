Gan nad yw cefnogwyr yn gallu mynychu gemau’r Chwe Gwlad eleni, mae rhaglen deledu Jonathan ar S4C wedi creu’r Haka Gymreig, ac yn apelio ar wylwyr i berfformio’r ddawns eu hunain i ddangos eu cefnogaeth i dîm rygbi Cymru.

Mae’r fersiwn Gymreig o’r ddawns rhyfel maori wedi ei hysbrydoli gan rai o sêr rygbi amlycaf Cymru gan gynnwys Gareth Edwards, Shane Williams ac Alun Wyn Jones.

Fe gafodd yr Haka Gymreig ei chreu gan y dawnsiwr a’r actor Geraint Rhys Edwards, ar gyfer sgets gomedi ar raglen Jonathan ble mae’n actio rôl yr ymgynghorydd Cysylltiadau Cyhoeddus, ‘Phil Reynolds’ – neu ‘PR PR’.

Cafodd y ddawns ei gweld am y tro cyntaf ar raglen Jonathan neithiwr, sef nos Iau, Chwefror 25, lle’r oedd Shane Williams ei hun, a chyflwynwyr y rhaglen, Jonathan Davies, Nigel Owens a Sarra Elgan, yn rhoi cynnig arni.

Ac mae criw Jonathan yn gwadd y gwylwyr i ffilmio eu hunain yn rhoi tro ar yr Haka Gymreig, ac anfon y canlyniadau draw i’w dangos ar y rhaglen.

Be chi'n meddwl am y Haka newydd i Gymru? 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

Eisiau cael tro arni – anfonwch ei fideos mewn i ni! 💃💃

What do you think of the new Haka for Wales? 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

Want a go at it -send your videos in to us!💃💃@geraint_rhys

Jonathan | Heno | @S4C pic.twitter.com/H3BeW76NVa

— JONATHAN (@JonathanS4C) February 25, 2021