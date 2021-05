Mae Rabbi Matondo, chwaraewr rhyngwladol Cymru, wedi datgelu mai ef yw’r pêl-droediwr diweddaraf i gael ei gam-drin yn hiliol ar-lein.

Daeth hyn oriau’n unig ar ôl codi’r boicot cyfryngau cymdeithasol oedd mewn grym dros y penwythnos.

Datgelodd y llanc 20 oed o Gaerdydd, sydd ar fenthyg yn Stoke o Schalke, ei fod wedi derbyn negeseuon hiliol ar Instagram.

Ysgrifennodd Matondo ar Twitter: “Da gweld y boicot wedi newid dim byd @instagram”.

Good to see the boycott changed nothing @instagram… 😴 pic.twitter.com/7dBRAPFTFq

— Rabbi Matondo (@rabbi_matondo) May 4, 2021