Hen bryd i bob gwleidydd sy’n cefnogi niwcs roi’r gorau iddi – a chefnogi swyddi da yn yr economi werdd, gynaliadwy. Economi allai weithio o blaid ein pobol ni, yn lle hybu uchelgais corfforaethau am elw, ac uchelgais y Sefydliad Prydeinig i fod yn hogia mawr ar lwyfan y byd niwclear – llwyfan sy’n beryg bywyd.

Tra’n sgwennu hyn dywedir bod y Rwsiaid yn nesáu at ail orsaf niwclear. Maent yn barod wedi cymryd drosodd Chernobyl a bu cynnydd ar unwaith mewn lefelau ymbelydredd yno.

