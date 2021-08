Mae tanau wedi’u difetha rhannau enfawr o goedwigoedd Gwlad Groeg am ddiwrnod arall eto heddiw ar ôl llosgi dwsinau o gartrefi, busnesau a ffermydd.

Yn Nhwrci cyfagos, mae tanau a ddisgrifiwyd fel y gwaethaf ers degawdau wedi chwyrlio drwy ardaloedd arfordir deheuol y wlad am y 10 diwrnod diwethaf, gan ladd wyth o bobl.

Lladdwyd un diffoddwr tân gwirfoddol gan dân sy’n bygwth parc cenedlaethol pwysicaf prifddinas Groeg, tra bod o leiaf 20 o bobl wedi cael eu hanafu mewn tanau yn ystod tywydd poeth gwaethaf y wlad mewn 30 mlynedd.

Bu miloedd o drigolion a gwyliau yn agos at fflamau ar dir ac ar y môr.

Mewn golygfeydd apocalyptaidd dros nos ac i mewn i ddydd Sadwrn, gadawodd fferïau 1,153 o bobl o bentref glan môr a thraethau ar Evia, ynys o fynyddoedd garw, ar ôl fflamau mawrion rwystro pob dull arall o ddianc.

Cafodd tri o bobl wedi eu harestio ddydd Gwener, yn Athen, canol a de Gwlad Groeg, ar amheuaeth o ddechrau’r tanau, mewn dau achos yn fwriadol.

Mae swyddogion Groeg ac Ewropeaidd wedi beio newid yn yr hinsawdd am nifer fawr o danau haf sy’n llosgi drwy dde Ewrop, o dde’r Eidal i’r Balcanau, Gwlad Groeg a Thwrci.

Mae tanau mawrion hefyd wedi bod yn llosgi ar draws Siberia a Califfornia.

In apocalyptic scenes overnight, ferries evacuated 1,153 people from an island village and beaches after flames from one of the massive wildfires burning in Greece cut off all other means of escape. https://t.co/3cP7AyGd4N

— AP Europe (@AP_Europe) August 7, 2021