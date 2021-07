Mae Prif Gwnstabl Heddlu Swydd Northampton wedi collfarnu’r penderfyniad gan Lywodraeth Prydain i rewi cyflogau swyddogion fel un “cwbl annerbyniol”.

Mewn datganiad ar ei gyfrif Twitter nos Iau (22 Gorffennaf), dywedodd Nick Adderley: “Mae’r cyhoeddiad heddiw am gynnydd cyflog o 0% i swyddogion yr heddlu yn sarhad ac yn gwbl annerbyniol.

“Mae hyn yn dangos diffyg ymwybyddiaeth, gwerthfawrogiad a chydnabyddiaeth lwyr o’r gwaith anhygoel y mae swyddogion wedi’i wneud drwy gydol y pandemig hwn.

“Dros y 18 mis diwethaf rwyf wedi gweld swyddogion yn cael eu taro, eu trywanu, eu saethu, eu herlyn a’u gwawdio wrth geisio gweithredu deddfwriaeth ddryslyd, frysiog ac amwys, er mwyn diogelu’r cyhoedd a’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol, dim ond i gael eu hanwybyddu pan ddaw’n fater o setliad cyflog.”

— Nick Adderley (@NorthantsChief) July 22, 2021