Mae Marcus Rashford wedi datgelu ei fod wedi cael ei gam-drin yn hiliol ar ei gyfrifon cyfryngau cymdeithasol ar ôl i Manchester United golli yn rownd derfynol Cynghrair Europa yn Gdansk nos Fercher (Mai 26).

Dywedodd y gŵr 23 oed ei fod wedi derbyn “o leiaf 70 sarhad hiliol” yn sgil colled Manchester United i Villarreal ar giciau o’r smotyn yn dilyn gêm gyfartal 1-1.

Datgelodd Rashford ei fod wedi derbyn cyfres o negeseuon hiliol pan agorodd ei ffôn, a dywedodd ei fod wedi derbyn neges uniongyrchol gan berson a oedd yn honni ei fod yn athro mathemateg.

Yn ddiweddarach, fe wnaeth y clwb drydar i ddweud bod eu chwaraewyr wedi derbyn “camdriniaeth warthus”.

Ysgrifennodd Rashford ar Twitter: “Wedi cyfrif o leiaf 70 neges hiliol ar fy nghyfrifon cymdeithasol hyd yn hyn.

“I’r rhai sy’n ceisio gwneud i mi deimlo’n waeth nag yr wyf eisoes yn teimlo, pob lwc i chi’n trïo.”

At least 70 racial slurs on my social accounts counted so far. For those working to make me feel any worse than I already do, good luck trying 👍🏾

— Marcus Rashford MBE (@MarcusRashford) May 26, 2021