Mae Boris Johnson wedi rhoi’r gorau i gynlluniau a fyddai wedi caniatau i weinidogion dorri cyfraith ryngwladol ar ol i’r Deyrnas Unedig a’r Undeb Ewropeaidd ddod i gytundeb mewn egwyddor ar yr holl faterion sy’n weddill yn ymwneud â chytundeb ymadael Brexit.

Mae Michael Gove, gweinidog yn Swyddfa’r Cabinet, wedi bod yn cynnal trafodaethau gyda Maroš Šefčovič, is-lywydd y Comisiwn Ewropeaidd, ynglyn â’r Cytundeb Ymadael er mwyn datrys materion yn ymwneud yn bennaf a protocol Gogledd Iwerddon.

Mae eu trafodaethau yn cael eu cynnal ar wahan i’r rhai’n ymwneud a chytundeb masnach ol-Brexit ond fe allai’r cytundeb yma helpu i esmwytho’r berthynas rhwng y ddwy ochr.

Daeth y Cytundeb Ymadael i rym ym mis Chwefror pan oedd y Deyrnas Unedig wedi gadael yr UE ond mae disgwyl i’r protocol ddod i rym ar Ionawr 1 2021 pan fydd y cyfnod trosglwyddo yn dod i ben a phan fydd y DU yn gadael y farchnad sengl a’r undeb dollau.

Yn ei gyhoeddiad, mae Michael Gove hefyd wedi cadarnhau bod y Llywodraeth bellach wedi gollwng bil y farchnad fewnol a fyddai wedi tanseilio’r cytundeb ymadael, yn ogystal â chynlluniau ar gyfer darpariaethau cysylltiedig yn y bil trethiant sydd i ddod.

Roedd na bryder hefyd bod y Bil yn “dwyn grymoedd” oddi wrth y Llywodraethau Datganoledig.

Dywedodd y datganiad ar y cyd yn nodi cynnydd yn y trafodaethau dan arweiniad Michael Gove a Maros Sefcovic: “Yn dilyn gwaith dwys ac adeiladol dros yr wythnosau diwethaf gan yr Undeb Ewropeaidd a’r Deyrnas Unedig, gall y ddau gyd-gadeirydd nawr gyhoeddi eu cytundeb mewn egwyddor ar bob mater, yn enwedig o ran y Protocol ar Iwerddon a Gogledd Iwerddon.”

Mae’r cytundeb yn ymdrin â materion sy’n cynnwys archwiliadau ar y ffin ar gynnyrch anifeiliaid a phlanhigion, cyflenwi meddyginiaethau a dosbarthu cigoedd oer a chynhyrchion bwyd eraill i archfarchnadoedd.

Roedd “eglurhad” hefyd ar gymhwyso rheolau ar gymorthdaliadau’r wladwriaeth.

Trafodaethau ar gytundeb masnach ddim am barhau’r flwyddyn nesaf – Stryd Downing

Ni fydd trafodaethau ar gytundeb masnach rhwng yr Undeb Ewropeaidd a’r Deyrnas Unedig yn parhau’r flwyddyn nesaf, yn ôl Stryd Downing ar ôl i Frwsel adael y drws yn agored i drafodaethau pellach.

Dywedodd llefarydd swyddogol y Prif Weinidog: “Rydym wedi bod yn glir bod angen cwblhau’r berthynas yn y dyfodol erbyn diwedd y flwyddyn ac ni fydd trafodaethau’n parhau i’r flwyddyn nesaf.

“Dyna fu ein safiad drwyddi draw.”

Ond mae prif drafodwr Brexit yr Undeb Ewropeaidd, Michel Barnier, wedi dweud na fydd y bloc “byth yn aberthu ein dyfodol ar gyfer y presennol” wrth i drafodaethau cytundeb masnach barhau.

Ysgrifennodd ar Twitter: “Briffio pob aelod-wladwriaeth yn y #GAC heddiw. Undod llawn. Ni fyddwn byth yn aberthu ein dyfodol ar gyfer y presennol. Daw amodau ar fynediad i’n marchnad.

“Gweithio’n agos gyda @DavidGHFrost a thîm i baratoi cyfarfod sydd ar y gweill rhwng @vonderleyen a @BorisJohnson.”

🇪🇺🇬🇧 Briefed all Member States at the #GAC today. Full unity. We will never sacrifice our future for the present. Access to our market comes with conditions.

Working closely with @DavidGHFrost and team to prepare upcoming meeting between @vonderleyen and @BorisJohnson. pic.twitter.com/3HTtnYZ9e0

— Michel Barnier (@MichelBarnier) December 8, 2020