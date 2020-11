Mae trafodaethau rhwng y Deyrnas Unedig a’r Undeb Ewropeaidd wedi’i gohirio ar ôl i un o negodwyr yr Undeb Ewropeaidd brofi’n bositif am y coronafeirws.

Mae’r ddwy ochr wedi bod yn cyfarfod ym Mrwsel gydag amser yn brin i ddod i gytundeb cyn i drefniadau pontio Brexit ddod i ben ar ddiwedd y flwyddyn.

Cyhoeddodd Michel Barnier fod aelod o’i dîm wedi profi’n bositif am y coronafeirws.

“Rydym wedi penderfynu gohirio’r trafodaethau am gyfnod byr,” meddai.

“Bydd y timau’n parhau â’u gwaith, gan ddilyn yr holl ganllawiau.”

🇪🇺🇬🇧 update: one of the negotiators in my team has tested positive for COVID-19. With @DavidGHFrost we have decided to suspend the negotiations at our level for a short period. The teams will continue their work in full respect of guidelines.

— Michel Barnier (@MichelBarnier) November 19, 2020