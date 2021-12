Mae banc Barclays wedi derbyn beirniadaeth ar ôl gofyn i gynghorydd ailyrru neges Gymraeg yn Saesneg.

Roedd Dirprwy Arweinydd Cyngor Gwynedd, Dafydd Meurig, wedi trydar y cwmni yn Gymraeg yn cyfeirio at bwyntiau a gafodd eu codi yng nghyfarfod y cyngor heddiw (2 Rhagfyr).

Wrth ymateb, ymddiheurodd y banc gan ddweud nad oedden nhw’n gallu cyfieithu’r neges, a gofyn amdani’n Saesneg.

O ganlyniad, dywedodd yr Aelod o’r Senedd dros Ddwyfor Meirionnydd, Mabon ap Gwynfor, fod yr ymateb yn “dangos sut mae cymunedau Cymraeg am golli allan wrth i gwmnïau mawr gau banciau’r stryd fawr gan wthio pawb ar-lein”.

“Tydi bancio ar-lein ddim ar gael yn Gymraeg, heb sôn am ofal cwsmer drwy fforymau fel hyn,” meddai.

Aeth yn ei flaen i ofyn mewn trydariad arall: “Ai diogi yntau anwybodaeth sy’n golygu nad ydyn nhw’n medru gwasgu botwm ‘Translate Tweet’ ar drydar Cymraeg?!”

— Mabon ap Gwynfor AS 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@mabonapgwynfor) December 2, 2021

“Effaith andwyol”

Roedd trydariad gwreiddiol Dafydd Meurig yn diolch i’r Cynghorydd Nia Jeffreys am dynnu sylw at y ffaith bod Barclays am gau canghennau, fel rhai Porthmadog a Chaernarfon, ac awgrymu bod Cyngor Gwynedd am droi cefn ar y banc er mwyn symud at Fanc Cambria.

Mae Plaid Cymru wedi bod yn pwyso ar Barclays i beidio cau’r canghennau, gyda Hywel Williams, Aelod Seneddol Arfon, yn dweud bod canghennau megis un Caernarfon yn darparu “gwasanaethau bancio hanfodol i’r cymunedau a’r busnesau lleol”.

Mae Mabon ap Gwynfor wedi ysgrifennu llythyr agored at y banc hefyd yn gofyn iddyn nhw beidio â chau cangen Porthmadog.

“Nid ydym yn cytuno â chyngor Barclays y dylai pob cwsmer symud i fancio ar-lein oherwydd nad oes gan bawb fynediad at gysylltiad rhyngrwyd dibynadwy, yn enwedig mewn ardaloedd gwledig fel rhannau o Ddwyfor Meirionnydd lle mae cysylltedd digidol dibynadwy yn broblem,” meddai yn y llythyr.

“Mae llawer o bobl hŷn hefyd yn amharod i ddefnyddio’r rhyngrwyd ar gyfer unrhyw faterion ariannol.

“Wrth i’n cymunedau wella o effeithiau Covid, dylid cadw gwasanaethau wyneb yn wyneb er mwyn cefnogi pobl fregus mewn cymunedau bregus. Bydd dod â gwasanaethau bancio i ben ym Mhorthmadog yn cael effaith andwyol a phellgyrhaeddol ar elusennau a grwpiau cymunedol yn yr ardal sy’n aml yn dibynnu ar arian parod.

“Yn ôl yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol, mae pobl yng Nghymru yn fwy tebygol o orfod teithio pellteroedd mawr i gyrraedd cangen banc: mae 7.5% o gartrefi yn gorfod teithio 16km neu fwy.

“Rydym yn galw ar Fanc Barclays i gefnogi trigolion a busnesau lleol ym Mhorthmadog trwy gadw gwasanaethau bancio yn y dref. Rydym yn fawr obeithio y bydd Barclays yn ailystyried yr ergyd ddinistriol hon i Borthmadog.”

Mae disgwyl i ganghennau Caernarfon a Phorthmadog, yn ogystal â Gorseinon, Port Talbot, Mynwy a Chas-gwent, gau fis Chwefror.

Bydd Barclays yn cynnal sesiynau paned a sgwrs i bobol sydd eisiau gwybod mwy am wasanaethau bancio ar-lein, medden nhw.

Mae golwg360 wedi gofyn i Barclays am ymateb.