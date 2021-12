Mae Aelodau Llafur o’r Senedd yn cwestiynu gweithrediad y Cytundeb Cydweithio rhwng Llafur a Phlaid Cymru, a lofnodwyd yn ffurfiol yr wythnos hon.

Yn ôl Alun Davies, AoS Llafur dros Flaenau Gwent fe ddylai aelodau Plaid Cymru fod yn destun craffu os ydynt yn rhan o benderfyniadau Llywodraeth Cymru.

Dan y cytundeb newydd ni fydd aelodau Plaid Cymru’n dod yn weinidogion yn y cabinet, ond byddant yn cael dau gynghorydd arbennig, sydd wedi eu hariannu gan Lywodraeth Cymru i weithio ar y fargen.

Yn ôl Alun Davies, AoS dros Flaenau Gwent a fu’n gyn-Weinidog yng nghabinet Carwyn Jones, mae angen adolygiad brys o sut mae’r Senedd yn gweithio gan fod Plaid Cymru bellach yn “amlwg yn rhan” o Lywodraeth Cymru.

Mae Hefin David, AoS Llafur dros Gaerffili am i Lywydd y Senedd sicrhau bod yr aelodau sy’n cael eu penodi gan y Blaid i eistedd ar bwyllgorau, hefyd yn cael eu galw i ateb cwestiynau yn y Senedd.

Doedd y ddau aelod ddim yn rhan o’r broses negodi rhwng y ddwy blaid i ddod at gytundeb cydweithio a ddaeth i rym yn swyddogol ddoe (Rhagfyr 1).

“Y mater allweddol yw bod aelodau dynodedig yn atebol – dyna’r peth pwysicaf,” meddai Hefin David AoS.

“Rwy’n credu na allwch gael gweinidogion y llywodraeth yn ateb cwestiynau yn y siambr ac nid aelodau Plaid Cymru os ydynt yn ymwneud â gwneud penderfyniadau’r llywodraeth.

“Rydw i eisiau craffu arnyn nhw. Rwyf am ofyn y cwestiynau iddynt ac mae angen i’r mecanweithiau fod ar waith ar gyfer hynny.”

Dywedodd Mr David ei fod yn cefnogi’r cytundeb yn “llwyr” ond fe “ddylai’r dull o sut mae’n gweithio fod yn hawl i holl aelodau’r Senedd.”

Ddoe (dydd Mercher 1 Rhagfyr) fe gyhoeddodd Adam Price, arweinydd Plaid Cymru, mai Sian Gwenllian, AoS Arfon, fydd yr ‘Aelod Dynodedig Arweiniol’ ar y Cytundeb Cydweithio a fydd yn cydweithio â’r Llywodraeth ar y cytundeb newydd.

Bydd aelodau dynodedig yn cymryd rhan mewn pwyllgorau gyda gweinidogion gan gael mynediad at gymorth fel gweision sifil.

There is no constitutional role for a ‘Lead Designated Member’, whatever that may be. You are either a govt minister or you aren’t. New roles should be clearly defined and agreed by a vote of the whole Senedd. https://t.co/fbNRKQiyHD

— Hefin David MS/AS (@hef4caerphilly) December 1, 2021