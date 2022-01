Mae ymddiheuriad Boris Johnson wedi llwyddo i dynnu “ychydig o wynt allan o hwyliau’r dicter” sydd yn erbyn Prif Weinidog Prydain, yn ôl ei gyn-gyfarwyddwr cyfathrebu, Guto Harri.

Ond mae’n mynnu bod y sefyllfa’n parhau’n “anhygoel o toxic” o fewn y blaid Geidwadol ac ar lawr gwlad.

Daw hyn wrth i Boris Johnson wynebu galwadau gan Aelodau Seneddol Ceidwadol i ymddiswyddo.

“Bydd hyn ddim drosodd mewn wythnos, pythefnos na’r ochr yma i’r haf,” meddai Guto Harri wrth Golwg 360.

“Mae’n sefyllfa ddifrifol ble mae e ’di corddi a chynddeiriogi nifer fawr o bobol ar lawr gwlad ac wedi anesmwytho Aelodau Seneddol Plaid ei hun yn ddirfawr.

“Ond trwy ymddiheuro’n daer, mewn ffordd dydy gwleidyddion ddim yn gyfforddus gwneud, mae hynny wedi prynu peth amser iddo fe ei hun.

“Mae e wedi llwyddo tynnu bach o wynt o hwyliau’r dicter ar lawr gwald yn ei erbyn ac mae e wedi creu bwlch bach ble allai siarad yn breifat gydag Aelodau ei Blaid gan adael iddyn nhw feddwl yn galed; ydyn ni wir am gael gwared ar rywun sydd â’i record etholiadol e, dros rywbeth fel hyn?”

Mae’n rhaid i 54 o ASau Ceidwadol anfon llythyrau at Gadeirydd Pwyllgor 1922, Graham Brady, er mwyn sbarduno etholiad ar gyfer arweinyddiaeth y blaid.

Mewn cyfweliad i gylchgrawn Golwg yr wythnos hon mae AS Plaid Cymru dros Geredigion, Ben Lake, yn tybio efallai fod “y dynion yn y siwtiau llwydion … yn dechrau troi eu cyllyll”.

Dywedodd: “Dw i’n teimlo bod y dynion yn y siwtiau llwydion enwog hynny a gafodd wared ar Magi Thatcher, a wnaeth fywyd John Major yn hunllef, ac a roiodd gic i Theresa May, yn dechrau troi eu cyllyll tuag ato fe.”

Ond ychwanegodd Ben Lake: “Ond eto, mae yna rywbeth am Boris Johnson. Mae e’n llwyddo i fanteisio ar ei lwc ac mae yna rinwedd arbennig ganddo, ac mae gen i wir deimlad mai Boris Johnson fydd yr arweinydd yn yr etholiad nesaf, ond yn sicr fe fydd yna sgandalau newydd yn dod i’r amlwg.”

Mae Guto Harri yn rhybuddio y gall Aelodau Seneddol ceidwadol fod yn “ddidrugaredd” gyda’u harweinwyr.

“Rhaid cofio bod trac record gan y Ceidwadwyr o fod yn gwbl ddidrugaredd gyda’i harweinwyr sy’n gadael nhw lawr – maen nhw’n frawychus,” meddai.

“Y Blaid Geidwadol yw un o beiriannu etholiadol mwyaf llwyddiannus yn hanes democratiaeth, ochr yn ochr â’r Blaid Lafur yng Nghymru, nid o ran llywodraethu ond o ran ennill etholiadau.

“Ond rwy’n grediniol, mae dweud y byddwn nhw’n cefnu ar Boris Johnson nawr ychydig fel dweud na fydd Lewis Hamilton yn ennill y Grand Prix arall achos ei fod e ’di colli’r un ddiwethaf.”

Yn sgil beirniadaeth o Boris Johnson gan Aelodau Ceidwadol Senedd yr Alban, mae arweinydd y Ceidwadwyr ym Mae Caerdydd, Andrew RT Davies, wedi dweud ei fod yn “hanfodol bod y Prif Weinidog yn parhau â’i waith” ond y dylai’r ymchwiliad i ffeithiau’r blaid neu’r pleidiau yn Rhif 10 Downing Street gael ei “hwyluso”.

Mae p’un a fydd gwleidyddion San Steffan yn sylwi ar hynny yn fater arall – ar ôl galw arweinydd y Ceidwadwyr yn yr Alban, Douglas Ross yn “ddisylwedd” ar Newsnight neithiwr, methodd arweinydd Ty’r Cyffredin, Jacob Rees-Mogg AS, ag enwi Andrew RT Davies yn y Senedd heddiw.

Slightly awks moment for @Jacob_Rees_Mogg as @KevinBrennanMP challenges him to name the leader of the @WelshConserv pic.twitter.com/IZqek0C4Co

— David Cornock (@davidcornock) January 13, 2022