Mae Boris Johnson, prif weinidog y Deyrnas Unedig, yn parhau i fod dan bwysau ynghylch partïon yn Downing Street ym mis Mai 2020 – a hynny gan wleidyddion o bleidiau eraill, aelodau ei blaid ei hun, a phenawdau’r papurau newydd.

Yn dilyn cadarnhad Mr Johnson ei fod yn y parti ar 20 Mai 2020, mae ambell AS Torïaidd wedi galw arno i roi’r gorau iddi – gyda mwy yn lleisio’u pryderon am ei arweinyddiaeth yn breifat.

Yn eu plith mae Syr Roger Gale – un o feirniaid cyson Boris Johnson – y cyn-weinidog, Caroline Nokes, a chadeirydd y Pwyllgor Materion Cyhoeddus a Materion Cyfansoddiadol, William Wragg.

Geiriau Syr Roger Gale oedd fod Mr Johnson yn “dead man walking“.

Ar ôl Cwestiynau’r Prif Weinidog ddoe (dydd Mercher 12 Ionawr), aeth Mr Johnson ar daith o amgylch ystafelloedd te Tŷ’r Cyffredin, lle mae aelodau seneddol yn ymgynnull, i siarad ag aelodau’r meinciau cefn.

Gwelwyd o leiaf un aelod yn dadlau’n chwyrn ag ef.

Os bydd 54 ohonyn nhw yn anfon llythyrau at Bwyllgor 1922 – y grŵp meinciau cefn dylanwadol sy’n rhedeg gornestau arweinyddiaeth y Torïaid – bydd yn sbarduno her i’w arweinyddiaeth.

Dywedodd Douglas Ross, arweinydd y Ceidwadwyr yn yr Alban, ei fod yn credu bod sefyllfa’r prif weinidog “bellach yn anghynaladwy”.

“Fe yw’r Prif Weinidog, ei lywodraeth e sy’n rhoi’r rheolau hyn ar waith, ac mae’n rhaid ei ddal i gyfrif am ei weithredoedd,” meddai.

Cefnogwyd hyn gan bron bob aelod ceidwadol o Senedd yr Alban.

Fodd bynnag, aeth Jacob Rees-Mogg AS, Arweinydd Tŷ’r Cyffredin, ar Newsnight yn ddiweddarach a datgan fod Douglas Ross “wastad wedi bod yn ffigwr eithaf disylwedd”.

Mae rhai o weinidogion y Cabinet wedi bod yn ymbilio ar ASau Torïaidd i aros am ganfyddiadau yr ymchwiliad swyddogol cyn galw ar Mr Johnson i roi’r gorau iddi.

Mae ambell aelod blaenllaw, gan gynnwys y dirprwy brif weinidog, Dominic Raab, wedi bod yn lleisio a thrydar eu cefnogaeth i Mr Johnson – er bod rhywfaint o sylw wedi’i roi i ba mor hir y cymerodd y Canghellor, Rishi Sunak, i drydar.

Gwnaeth hynny’n hwyrach na phawb arall, am 8:11pm neithiwr ar ôl diwrnod gwaith i ffwrdd o Lundain yn Nyfnaint.

I’ve been on a visit all day today continuing work on our #PlanForJobs as well as meeting MPs to discuss the energy situation.

The PM was right to apologise and I support his request for patience while Sue Gray carries out her enquiry.

— Rishi Sunak (@RishiSunak) January 12, 2022