Pwysau’n cynyddu ar Boris Johnson i ymddiswyddo

Mae Boris Johnson o dan bwysau i ymddiswyddo o fod yn Brif Weinidog y Deyrnas Unedig yn dilyn ei sgandal diweddaraf.

Daw hyn ar ôl i ITV ddatgelu bod Martin Reynolds, prif ysgrifennydd preifat Boris Johnson, wedi anfon e-bost at fwy na 100 o weithwyr yn eu gwahodd i barti yng ngardd Downing Street ym mis Mai 2020, yn ystod y cyfnod clo.

Roedd yr e-bost yn dweud y dylen nhw “wneud y mwyaf o’r tywydd hyfryd”, gan ofyn iddyn nhw “ddod â’u diodydd eu hunain”.

Roedd canllawiau Llywodraeth y Deyrnas Unedig yn gwahardd pobol yn Lloegr rhag cyfarfod tu allan ar gyfer rhesymau cymdeithasol ar y pryd.

Mae Heddlu Llundain bellach wedi cadarnhau eu bod nhw’n trafod gyda’r Swyddfa Gabinet yn dilyn galwadau gwleidyddol am ymchwiliad i’r honiadau.

“Mae Gwasanaeth Heddlu Llundain yn ymwybodol o’r adroddiad eang ynghylch achosion honedig o dorri’r Rheoliadau Amddiffyn Iechyd yn Downing Street ar 20 Mai 2020, ac maen nhw mewn cysylltiad â’r Swyddfa Gabinet,” meddai llefarydd ar ran Scotland Yard.

Mae Liz Saville Roberts, Aelod Seneddol Plaid Cymru dros Ddwyfor Meirionnydd, wedi galw ar y Prif Weinidog i ymddiswyddo, gan ei alw’n “gelwyddgi cronig”.

Boris Johnson is a chronic liar and must resign.

Yr un alwad ddaeth gan Adam Price, arweinydd Plaid Cymru, a ddywedodd fod yn “rhaid i Boris fynd”.

He has one chance left to display a shred of decency – by stepping down immediately. #BorisMustGo

— Adam Price 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏳️‍🌈 (@Adamprice) January 11, 2022