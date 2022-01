Dyma’r cyfraddau Covid-19 ar gyfer pob ardal awdurdod lleol yng Nghymru

Mae’r ffigurau, am y saith diwrnod hyd at Ionawr 8, yn seiliedig ar nifer y bobl sydd wedi profi’n bositif am Covid-19 mewn prawf a adroddwyd gan labordy.

Mynegir y gyfradd fel nifer yr achosion newydd fesul 100,000 o bobl.

Mae data ar gyfer y pum diwrnod diwethaf (Ionawr 9-13) wedi’i eithrio gan ei fod yn anghyflawn ac nid yw’n adlewyrchu gwir nifer yr achosion.

Ffigurau

Amcangyfrifir bod gan un ym mhob 20 person y feirws yng Nghymru ar hyn o bryd. Mae hyn yn cymharu ag un ym mhob 15 yn Lloegr.

Castell-nedd Port Talbot sydd â’r gyfradd uchaf yng Nghymru (1,877.6, i lawr o 2,450.4). Mae’r tri uchaf oll yng Nghymoedd y De (Blaenau Gwent yn ail, Caerffili’n drydydd), gydag Abertawe’n bedwerydd ar y rhestr (1660.4, i lawr o 2327.6).

Fodd bynnag, gwelwyd cwymp ym mhob awdurdod lleol.

Cyfrifwyd y rhestr gan ddefnyddio data a gyhoeddwyd ar 12 Ionawr ar ddangosfwrdd coronafeirws y Llywodraeth.

Y rhestr lawn

O’r chwith i’r dde: enw’r awdurdod lleol; cyfradd yr achosion newydd yn y saith diwrnod hyd ionawr 8; nifer (mewn cromfachau) o achosion newydd a gofnodwyd yn y saith diwrnod hyd ionawr 8; cyfradd yr achosion newydd yn y saith diwrnod hyd at Ionawr 1; nifer (mewn cromfachau) o achosion newydd a gofnodwyd yn y saith diwrnod hyd ionawr 1.