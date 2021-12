Mae disgwyl i wyntoedd cryfion hyrddio dros Gymru heddiw ac yfory (Dydd Mawrth a Dydd Mercher, 7 a 8 Rhagfyr), meddai’r Swyddfa Dywydd.

Mae rhybudd tywydd melyn mewn grym dros Gymru i gyd rhwng 9 o’r gloch a hanner nos heno, gyda disgwyl y gallai Storm Barra effeithio’r cyflenwad trydan i gartrefi ac amharu ar deithwyr.

Fe fydd y rhybudd yn ymestyn i rannau o Gymru – Pen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd, Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Fynwy, Castell-nedd Port Talbot, Casnewydd, Sir Benfro, Abertawe a Bro Morgannwg – nes 6yh brynhawn fory.

Mae disgwyl y bydd gwyntoedd o 50 milltir yr awr, a gwyntoedd o hyd at 70 milltir yr awr ger yr arfordir gan gynnwys yn Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro ac Ynys Môn.

Heavy #rain and strong winds are moving in across the UK in association with #StormBarra

The Isles of Scilly reported a wind gust of 67mph a little earlier this morning pic.twitter.com/NlYxGb42eV

— Met Office (@metoffice) December 7, 2021