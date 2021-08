Mae gwylwyr y glannau’r Mwmblws wedi cwyno am jet skis fu’n “brawychu” pobol.

Mewn datganiad ar Twitter, dywed y gwylwyr bod plant yn “ofnus” wrth i jet ski wibio o’u cwmpas.

Roedd cwch hefyd yn rhan o’r digwyddiad.

“Rydym wedi bod yn gwneud ein gorau gyda’r sefyllfa hon ers dros awr heno,” meddai’r datganiad.

“Jet ski a chwch yn brawychu nofwyr a gyda phlant ofnus.

“Ychydig iawn y gallwn ei wneud heblaw adfer y sefyllfa pan fydd pethau’n mynd o’i le.”

Cymorth

Mae’n debyg bod y cwch a’r jet ski wedi mynd i drafferthion yn fuan wedyn, gan ddibynnu ar y bad achub i’w hachub.

Dywed y datganiad bod Heddlu De Cymru wedi cael eu hysbysu.

“Dechrau tywyllu rŵan a’r bad achub yn lansio i helpu cwch wedi torri i lawr… hmmmm rydyn ni’n meddwl. Ie, y nhw sydd wedi torri i lawr. Angen ein cymorth yn awr.

“Mae yno groeso hyfryd yn disgwyl amdanyn nhw gyda Heddlu De Cymru.”

Just getting dark and the lifeboat launches to a broken down vessel… hmmmm we think. Yes it’s them broken down. Need our assistance now. A lovely welcome home party awaits with South Wales Police. 👍👮‍♀️ Happy Tuesday. — Mumbles Coastguard Cliff Rescue Team (@MumblesRescue) August 24, 2021

Bu cryn ymateb i’r digwyddiad, gyda phobol yn gandryll am sefyllfa sydd wedi gwaethygu yng Nghymru yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

A few in Oxwich tonight. Just go further out and let the kids play you bells!! — Chris Davies (@RubbishNo3) August 25, 2021

Absolutely crazy, new rules should be put in place ASAP, it’s happening along all the holiday coast lines now, just a matter of time 😣 — gail (@gail31724016) August 25, 2021

Mae Hywel Williams, Aelod Seneddol Plaid Cymru dros Arfon, eisoes wedi cyflwyno mesur yn Nhŷ’r Cyffredin (dydd Mawrth, 10 Tachwedd), yn galw am drwyddedau gorfodol ar gyfer beiciau dŵr.

Ac yn dilyn pryderon dros yr haf am ddefnydd peryglus ac anghyfrifol o jet skis, mae Cyngor Gwynedd wedi galw ar Lywodraeth y Deyrnas Unedig i gyflwyno deddfwriaeth i reoli eu defnydd.