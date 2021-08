Ddeugain mlynedd wedi i’r merched cyntaf orymdeithio o Gaerdydd i Gomin Greenham, bydd taith arall yn dilyn eu hôl troed.

Ym mis Awst 1981, fe wnaeth grŵp bach o ferched, ac ychydig o ddynion a phlant, adael eu cartrefi yng Nghymru i ymgyrchu’n erbyn arfau niwcliar oedd yn cyrraedd RAF Comin Greenham o’r Unol Daleithiau.

Arweiniodd y daith, a gafodd ei threfnu gan Ann Pettitt, at sefydlu gwersyll heddwch menywod Greenham, a’r ymgyrch oedd yr un fwyaf i gael ei harwain gan fenywod ers yr ymgyrch dros sicrhau pleidlais i ferched.

Bu’r proteswyr yno am 19 mlynedd, ac yn ystod y cyfnod prysuraf casglodd 70,000 o bobol yno.

Er mwyn nodi bod 40 mlynedd wedi mynd heibio ers yr orymdaith wreiddiol, bydd cannoedd o bobol yn cerdded y 130 milltir o Gaerdydd i Greenham yn Berkshire eto, gan ddechrau heddiw (26 Awst).

