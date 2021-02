Mae Clwb Pêl-droed Wrecsam bellach yn nwylo’r actorion Ryan Reynolds a Rob McElhenney ar ôl iddyn nhw ei brynu.

Mae cwmni RR McReynolds wedi cymryd rheolaeth 100% o’r clwb, ac mae cyfnod Ymddiriedolaeth y Cefnogwyr wedi dod i ben.

Maen nhw wedi buddsoddi £2m ar unwaith fel rhan o’r cytundeb.

The @Wrexham_AFC handover is complete! We’re toasting with a limited-edition bottle of @AviationGin and I am rebranding as Wrob. Both of which I am apparently legally obligated to do as I've been informed Ryan now owns my life rights. My lawyer is currently looking into it. pic.twitter.com/f4fdpJtlIq

— Wrob McElhenney (@RMcElhenney) February 9, 2021