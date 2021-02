Mae’r blaenasgellwr Dan Lydiate wedi ei ryddhau o garfan Cymru, ac mae disgwyl iddo fethu gweddill Pencampwriaeth y Chwe Gwlad.

Roedd yn chwarae ei gêm gyntaf i Gymru ers 2018 dros y penwythnos, ond bu’n rhaid iddo adael y cae yn gynnar ar ôl anafu ei ben-glin.

Mae Undeb Rygbi Cymru hefyd wedi cadarnhau na fydd Tomos Williams, Johnny Williams na Hallam Amos ar gael i chwarae yn erbyn yr Alban ar ail benwythnos y bencampwriaeth.

Gadawodd Tomos Williams y cae ar ddiwedd yr hanner cyntaf gydag anaf i linyn y gâr a bu’n rhaid i Jonny Williams a Hallam Amos adael ar ôl cael cyfergyd.

Bydd asesiadau pellach yn cael eu cynnal dros y dyddiau nesaf ac mae disgwyl i Wayne Pivac alw chwaraewyr eraill i’r garfan maes o law yn dilyn profion a chanlyniadau Covid-19.

Well what can I say been over 2 years since I have had the opportunity to be involved with the @welshrugbyunion always a massive honour and a privilege to pull on the famous red jersey even though it was short lived wishing boys best of luck for the rest of the @SixNationsRugby pic.twitter.com/WDtpbUgxUG

— Dan Lydiate (@dan_lydiate) February 9, 2021