Wrth ymateb i’r newyddion fod cytundeb wedi’i sicrhau rhwng Llywodraeth y Deyrnas Unedig a’r Undeb Ewropeaidd, mae Prif Weinidog Cymru Mark Drakeford wedi dweud bod cytundeb gwan yn well na dim cytundeb ond mae wedi beirniadu amseriad y cytundeb wythnos yn unig cyn i’r cyfnod trosglwyddo ddod i ben.

“Mae’n warthus ei bod wedi cymryd tan wythnos cyn i ni adael y cyfnod pontio i roi’r arwydd cyntaf o’r telerau y byddwn yn masnachu arnynt gyda’n partner masnachu pwysicaf. Bydd hyn yn ychwanegu at yr heriau enfawr sy’n wynebu ein busnesau ni,” meddai.

Dywedodd Mark Drakeford: “Wrth gwrs, mae angen i ni dderbyn copi o’r Cytundeb drafft a dadansoddi ei delerau cyn gwneud sylwadau manwl.

“Ond ym mhob cam o’r trafodaethau rydym wedi dadlau dros gytundeb a fyddai’n ein galluogi i gynnal y berthynas agosaf bosibl â’r UE. Mae’r dystiolaeth yn dweud wrthym mai dyma’r ffordd i ddiogelu’r economi a swyddi.

“Yn wyneb dau ddewis rhwng dim cytundeb a hyn – yn wir unrhyw gytundeb – byddem yn ffafrio cytundeb.”

Ychwanegodd: “Er nad oes gennym unrhyw fanylion, rydym yn gwybod nad y cytundeb hwn yw’r un y byddem ni wedi’i drefnu – ar ôl 31 Rhagfyr, bydd busnesau Cymru yn parhau i wynebu rhwystrau newydd mawr wrth fasnachu; ni fydd dinasyddion Cymru yn gallu teithio’n rhydd bellach yn Ewrop; ac nid oes llawer yn cael ei gynnig i fusnesau’r sector gwasanaethau.

“Er hynny, mae’r cytundeb hwn yn well na’r trychineb a fyddai wedi digwydd gyda dim cytundeb. Mae’n golygu ein bod wedi cadw ein perthynas â’n partneriaid masnachu agosaf a phwysicaf. Mae’n darparu llwyfan ar gyfer trafod gwell trefniadau yn y dyfodol.

“Bydd Llywodraeth Cymru yn parhau i weithio gyda’i holl bartneriaid, busnesau, cymunedau a phobl ledled Cymru i helpu a pharatoi ar gyfer diwedd y cyfnod pontio a’r berthynas newydd gyda’r UE.”

“Nid yw’n gytundeb dda”

Mewn neges ar Trydar dywedodd Jeremy Miles, Gweinidog Pontio Ewropeaidd:

“Mae’r cytundeb yma a gafodd ei wneud yn yr unfed awr ar ddeg yn osgoi’r drychineb o adael heb gytundeb masnach, ond nid yw’n gytundeb da, nid dyma’r dyfodol oedden ni eisiau ar gyfer Cymru, a nid dyma’r un a gafodd ei addo i Gymru, dim bwys pa ongl fydd yn cael ei roi arno.”

