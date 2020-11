Mae’r Prif Weinidog, Mark Drakeford, wedi cyhoeddi cyfyngiadau newydd fydd yn dod i rym o 6yh ddydd Gwener, Rhagfyr 4, i leihau ymlediad y coronafeirws unwaith eto cyn cyfnod y Nadolig.

Bydd rhaid i dafarndai, bariau, bwytai a chaffis gau am chwech yr hwyr, a fyddan nhw ddim yn cael gwerthu alcohol o gwbl – ond bydd hawl ganddynt ddarparu gwasanaeth tecawê drwy’r dydd ac ar ôl chwech.

Bydd rhaid i sinemâu, canolfannau bowlio deg ac atyniadau ymwelwyr dan do fel amgueddfeydd gau yn llwyr.

Ond mi fydd atyniadau awyr agored a gwasanaethau nad ydyn nhw’n hanfodol, gan gynnwys siopau, siopau trin gwallt, a chanolfannau hamdden, yn aros ar agor.

Caiff y cyfyngiadau newydd eu hadolygu ar Ragfyr 17, a phob tair wythnos wedi hynny.

Dryswch am reolau gwerthu alcohol?

Bu peth dryswch yn dilyn y cyhoeddiad ynghylch a fydd tafarndai, bwytai a chaffis yn cael gwerthu alcohol.

Mae llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau wrth golwg360 y bydd modd i leoliadau sydd â thrwydded i werthu alcohol oddi ar y safle barhau i wneud hynny tan ddeg y nos.

Ymddengys mae’r sefyllfa fydd y caiff tafarndai a bwytai weini bwyd a diod nad yw’n alcoholig ar y safle tan 6pm.

Yna, gyda thrwydded sy’n caniatáu, gallant ddarparu bwyd a diod gan gynnwys alcohol fel tecawê hyd at 10pm.

