Peth arall gaiff ei bwysleisio gan y Grawys yw disgyblaeth. Mae ein crefydd yn gosod rhwymedigaethau arnom. Mae’r cyfnod hwn yn arwydd gweledol o’r hyn a hawlia ffydd gennym bob dydd: disgyblaeth fyw a deinamig. Rhaid wrth hyn mewn gwlad a byd lle mae cymaint o gyni, newyn a thlodi. Sut allwn godi llais torfol yn erbyn newid hinsawdd, a ninnau’n unigol yn parhau i afradu adnoddau’r byd beunydd beunos? Sut allwn weddïo am ddiwedd i dlodi, ymhell ac agos, os nad yw ein ffordd o fyw, ein ffyrdd o wario a chynilo, yn gyfryngau i ateb y weddi honno?

Er hynny, neu efallai yn union oherwydd hynny, mae’r cyfnod hwn yn bwysig. Ceisiai’r Grawys bwysleisio agweddau ar y bywyd Cristnogol sydd yn berthnasol iawn. Yn gyntaf, edifeirwch. Dyma un o hanfodion y bywyd Cristnogol, a chan gyfaddef nad rhywbeth ar gyfer un tymor yn y flwyddyn mohono, credaf mai buddiol yw neilltuo cyfnod penodol i fynd i’r afael, o ddifri, â’r tueddiad sydd ynom i gondemnio pechodau pobol eraill yn hytrach nag edifarhau am ein pechodau’n hunain. Mae’r Grawys yn galw arnom i edifarhau am ein hamharodrwydd cyson i edifarhau o ddifri.

Am rai canrifoedd, roedd yr ympryd yn un llym: dim cig, na physgod; dim llaeth, menyn na chaws. Gyda threigl y canrifoedd, roedd tuedd i lacio’r rheolau, ond parhawyd i ystyried y Grawys yn gyfnod i edifarhau ac ymatal rhag moethau. Erbyn heddiw, hyd yn oed ymhlith y ffyddloniaid sy’n honni parchu’r Grawys, nid yw ymprydio’n golygu fawr mwy nag ymatal rhag bwyta siocled!

