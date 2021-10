Mae Llywodraeth Cymru wedi newid eu meddlyliau ynglŷn â chynlluniau i gyflwyno peiriannau osôn mewn ysgolion.

Bydd y £3.31 miliwn oedd i fod i gael ei ddefnyddio ar gyfer y cynllun nawr yn cael ei wario ar wella awyru mewn dosbarthiadau, colegau a neuaddau darlithio, meddai’r Gweinidog Addysg, Jeremy Miles.

Bwriad y cynllun oedd lleihau’r risg o ledaenu Covid-19, ond penderfynodd Llywodraeth Cymru drafod ag arbenigwyr cyn prynu’r peiriannau ar ôl i gwestiynau godi ynghylch eu heffeithlonrwydd a pha mor ddiogel ydyn nhw.

Roedd Plaid Cymru a’r Ceidwadwyr Cymreig wedi gofyn i Lywodraeth Cymru ailedrych ar y cynllun.

Dywedodd y Ceidwadwyr heddiw (14 Hydref) eu bod nhw’n croesawu’r cyhoeddiad, gan ei fod yn “hanfodol” i gadw plant yn ddiogel.

Daw’r cyhoeddiad hwn wrth i beiriannau monitro CO2 newydd ddechrau cael eu cyflwyno mewn lleoliadau addysgol ledled Cymru’r wythnos hon.

“Mae wedi bod yn dda gweld plant yn ôl yn yr ysgol y tymor hwn,” meddai Jeremy Miles, Gweinidog Addysg Cymru.

“Rydyn ni’n gwybod pa mor bwysig y mae hi o ran eu lles iddyn nhw allu bod yn yr ysgol gyda’u ffrindiau a’u hathrawon.

“Ac rydyn ni’n gwneud popeth o fewn ein gallu i sicrhau bod yr ystafelloedd dosbarth yn fannau diogel i ddisgyblion ddysgu ynddyn nhw.

“Bydd y buddsoddiad hwn ar gyfer gwella dulliau awyru, ynghyd â chyflwyno peiriannau monitro CO2, yn helpu i gadw cyfraddau trosglwyddo’r feirws yn isel.

“Ond mae’n dal yn bwysig iawn ein bod ni i gyd yn gwneud ein rhan i leihau lledaeniad Covid-19 – ac mae hynny’n cynnwys golchi dwylo’n rheolaidd a chadw pellter os gallwn.”

Wrth ymateb i’r cyhoeddiad, diolchodd Dr Eilir Hughes i Jeremy Miles am wrando ar bryderon.

“Fe wnes i alw am anghofio am y cynllun ar gyfer defnyddio peiriannau osôn, ac i’r arian gael ei ddefnyddio i awyru ysgolion Cymru’n well,” meddai Dr Eilir Hughes ar Twitter.

“Heddiw, fe wnaeth Llywodraeth Cymru wneud hynny’n union!”

