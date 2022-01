Mae’r Democratiaid Rhyddfrydol yng Nghymru wedi cyhuddo Aelodau Seneddol Ceidwadol o fod yn “hynod o ddifater” ynghylch yr argyfwng costau byw.

Daw’r cyhuddiad ar ôl i gwmni ymchwilio Savanta ComRes ganfod y byddai 75% o bleidleiswyr y Blaid Geidwadol yn cefnogi treth ar hap ar gwmnïau olew a nwy er mwyn rhoi cefnogaeth ariannol i aelwydydd sy’n ei chael hi’n anodd fforddio ynni.

Mae Jane Dodds, arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol yng Nghymru, yn honni nad yw Aelodau Seneddol y Ceidwadwyr yng Nghymru yn teimlo’r un fath â’u pleidleiswyr yn hynny o beth.

Mae hi wedi cyfeirio at sylwadau a wnaed ar Twitter gan Fay Jones, yr Aelod Seneddol dros Frycheiniog a Maesyfed, yn nodi y byddai cynnig gan y Blaid Lafur yn lleihau biliau tanwydd o “ychydig bunnoedd” yn unig.

Labour's motion on household energy seeks to undermine our democracy. It makes a mockery of Parliament.

Also, it would reduce your fuel bill by a couple of quid – even if you're a millionaire.

I won't be voting for it.

— Fay Jones MP (@JonesyFay) January 11, 2022