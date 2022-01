Mae’r Democratiaid Rhyddfrydol yng Nghymru wedi lambastio Aelod o’r Senedd a’i chyhuddo o ddangos “ddiffyg empathi” tuag at bobol sy’n cael trafferth ymdopi â’r cynnydd mewn prisiau ynni.

Mewn neges ar Twitter, dywedodd Fay Jones, yr Aelod Ceidwadol dros Frycheiniog a Sir Faesyfed, fod “cynnig Llafur ar ynni cartref yn ceisio tanseilio ein democratiaeth”.

“Mae’n gwneud i’n Senedd edrych yn wirion,” meddai.

“Hefyd, byddai’n lleihau eich bil tanwydd o gwpwl o bunnoedd – hyd yn oed os ydych chi’n filiwnydd.

“Fydda i ddim yn pleidleisio drosto.”

