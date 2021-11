Mae’r Aelod o’r Senedd dros Arfon wedi dweud fod achlysur Diwrnod y Rhuban Gwyn yn “fwy perthnasol nag erioed”.

Caiff diwrnod ‘Dileu trais yn erbyn menywod a merched’ ei gynnal gan y Cenhedloedd Unedig ar 25 Tachwedd bob blwyddyn, ac mae’n cael ei adnabod hefyd fel Diwrnod y Rhuban Gwyn.

Bwriad yr achlysur yw codi ymwybyddiaeth am drais gan ddynion yn erbyn menywod, ac ymdrechu i ddod â hynny i ben.

Mae’r ymgyrch yn y Deyrnas Unedig yn derbyn cefnogaeth gan elusen White Ribbon UK, sy’n ceisio annog dynion i beidio â chyflawni, esgusodi, na goddef trais yn erbyn menywod.

Mae nifer o ddigwyddiadau a gweithgareddau’n cael eu cynnal drwy gydol y dydd heddiw (dydd Iau, 25 Tachwedd) er mwyn cydnabod y diwrnod, ac mae Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol Cymru wedi dweud bod angen i sgyrsiau am drais yn erbyn menywod ganolbwyntio ar y troseddwr, yn hytrach na’r dioddefwr.

Fe wnaeth Senedd Cymru gynnal gwylnos ‘Nid yn fy enw i’ nos Lun (22 Tachwedd) ar risiau’r adeilad, ac roedd yr Aelod o’r Senedd dros Arfon, Siân Gwenllian, yn bresennol.

“Mae’r achlysur hwn yn fwy perthnasol nag erioed,” meddai.

“Fe wnaeth llofruddiaeth erchyll Sarah Everard yn gynharach eleni ddod â’r mater i sylw’r cyhoedd, gan arwain at ferched eraill yn rhannu eu profiadau ofnadwy.

“Pwyslais Diwrnod y Rhuban Gwyn yw codi llais, ac annog dynion a bechgyn i ysgwyddo’r cyfrifoldeb i gael gwared ar drais yn erbyn menywod.”

Today is #WhiteRibbonDay, International Day for the Elimination of Violence Against Women. Thank you to all who came together at the Senedd to say #NotInMyName #MakeThePromise #noexcuseforabuse #IDEVAW pic.twitter.com/jvbqQk135M

— Joyce Watson MS/AS (@JoyceWatsonmsas) November 25, 2021