Roedd hi wedi bod yn ddydd Sadwrn hyfryd at y pwynt hwnnw, mynd â Sioni am dro i weld ei chwaer o gwmpas Coed Smilog ger Pont-y-clun, siopa bwyd a llnau’r tŷ fymryn, ac yna’r bwriad i ni fynd draw i farchnad Caerdydd.