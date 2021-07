Mae hi’n noson fawr i Cei Connah a’r Seintiau Newydd yn Ewrop heno (nos Fawrth, Gorffennaf 20), gyda’r ddau dîm pêl-droed yn cystadlu yn ail rownd ragbrofol Cyngres Ewropa.

Mae Cei Connah yn chwarae oddi cartref yn erbyn FC Prishtina, pencampwyr Kosovo, gyda’r gic gyntaf am 5 o’r gloch.

Daw hyn ar ôl iddyn nhw ddisgyn o Gynghrair y Pencampwyr nos Fercher ddiwethaf (Gorffennaf 14).

Torcalon oedd hi i Cei Connah, gan golli o 1-0 (3-2 dros y ddau gymal) yn erbyn FC Alashkert, pencampwyr Armenia, a hynny ar ôl amser ychwanegol.

Roedd yn berfformiad arwrol gan bencampwyr Cymru, oedd â dim ond pedwar chwaraewr ar y fainc – a dau ohonyn nhw’n chwaraewyr o’r academi – yn dilyn profion Covid-19 positif ac anafiadau.

Mae yno hwb i Cei Connah wrth i’r capten, George Horan, ddychwelyd i’r garfan ar ôl methu’r ail gymal yn erbyn Alashkert.

Sgoriodd i unioni’r sgôr yn hwyr yn y cymal cyntaf ar ôl i Alashkert fynd 1-2 ar y blaen.

Mae Prishtina, ar y llaw arall, eisoes wedi chwarae tair rownd yn Ewrop y tymor hwn, gan guro Folgore (2-0) ac Inter d’Escaldes (2-0) yn rownd gyn-ragbrofol Cynghrair y Pencampwyr.

Bydd modd ffrydio’r gêm yn erbyn FC Prishtina yn fyw.

Another huge night in Europe awaits!

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Nomads

🇽🇰 vs @FC_Prishtina

📆 Tonight

⏱ 5pm BST

🏆 Europa Conference League

📍Stadiumi Fadil Vokkri

📲 Live Twitter updates

📺 Stream info TBC

Follow the action as we look for a result in the first leg ⚽️#EuropaConferenceLeague pic.twitter.com/HCD9OcTEHH

— Connah's Quay Nomads FC (@the_nomads) July 20, 2021